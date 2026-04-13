Fabrizio Santantonio è stato confermato presidente della Provincia di Lodi, mantenendo il suo incarico dopo un confronto elettorale con Elia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo. La sua riconferma è avvenuta al termine di una gara elettorale tra i due candidati, entrambi sindaci di comuni diversi. La decisione è stata comunicata al termine di un processo elettorale che ha coinvolto i rappresentanti dell’ente e i cittadini della provincia.

Fabrizio Santantonio resta presidente della Provincia di Lodi. Il sindaco di Maccastorna mantiene la guida dell’ente al termine di una sfida aperta con il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio. Alta l’affluenza, che ha raggiunto l’88,4%: hanno votato 625 amministratori su 707 aventi diritto. Nel dettaglio, nei Comuni fino a 3mila abitanti si sono recati alle urne 379 elettori su 444 (85,3%), mentre nella fascia tra 3.001 e 5mila abitanti hanno votato in 113 su 127 (88,9%). Partecipazione quasi totale nei centri tra 5.001 e 10mila abitanti (51 su 52) e tra 10.001 e 30mila abitanti (49 su 51), con affluenza piena nel capoluogo: a Lodi hanno votato tutti e 33 gli aventi diritto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Resta a Santantonio la presidenza della Provincia

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