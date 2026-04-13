RESONANCE l’arte racconta la contemporaneità di Pasqua Vini

Nel centro di Verona, durante il Vinitaly 2026, Pasqua Vini presenta l’esposizione RESONANCE, un evento che utilizza l’arte per interpretare il vino e la sua visione della contemporaneità. La mostra si svolge in un contesto di grande affluenza, con l’obiettivo di condividere un’idea di modernità attraverso opere artistiche legate al mondo enologico. L’evento si inserisce in un percorso di comunicazione che unisce arte e vino in modo diretto e visibile.

Nel cuore di Verona, in coincidenza con il Vinitaly 2026, Pasqua Vini sceglie ancora una volta il linguaggio dell’arte per raccontare il vino e la propria idea di contemporaneità. Si intitola RESONANCE la nuova installazione site specific presentata al Monastero di Palazzo Maffei della città scaligera: un’opera firmata da Sara Ricciardi che fino al 14 aprile sarà aperta gratuitamente al pubblico. Più che una semplice scenografia, l’intervento si presenta come una dichiarazione di intenti. Al centro dello spazio, un monumentale geode alto circa quattro metri domina l’ambiente con la sua presenza quasi teatrale: una massa rocciosa cava, fratturata, che si apre rivelando al suo interno luce, riflessi e suono.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - RESONANCE, l’arte racconta la contemporaneità di Pasqua Vini Collettiva di Primavera 2026: a Roma torna l’arte accessibile tra tradizione e contemporaneitàRoma rinnova il suo appuntamento con l’arte grazie alla “Collettiva di Primavera 2026”, una delle rassegne più longeve del panorama espositivo... La Via Appia racconta la sua storia attraverso i vini: via all'ultimo convegnoBRINDISI - L'Aps Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività dell'Accademia degli Erranti, del programma "Riusa Brindisi - Case di...