Remigration alta tensione Lega-Pd Salvini paragona Buscemi al Duce | Atteggiamento antidemocratico

In un momento di grande tensione politica, il dibattito tra Lega e Partito Democratico si accende attorno a una richiesta di divieto di un evento pubblico nella centralissima piazza. Il vicepremier ha commentato ironicamente la richiesta, paragonando l’interlocutrice a una figura storica del passato autoritaria. La situazione si inserisce in un clima di polemiche e scontri verbali tra le due forze politiche, che si stanno confrontando su temi di ordine pubblico e libertà di manifestazione.

"Elena Buscemi ha chiesto al prefetto di vietare Piazza Duomo. Ma chi è? Il Duce?". Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, in vista del Remigration Summit di sabato prossimo organizzato dai Patrioti europei in Piazza Duomo, punta il dito contro la presidente del Consiglio comunale, che oggi intende far votare dal Consiglio comunale un ordine del giorno contro la manifestazione intitolata “Senza paura. In Europa padroni a casa nostra!“. Un documento che non conterrà più l’invito a prefetto e questore a vietare il Remigration Summit all’ombra della Madonnina, perché il sindaco Giuseppe Sala, dopo un confronto con i vertici delle forze dell’ordine, ha fatto sapere che la manifestazione, leggi alla mano, non può essere vietata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Remigration, alta tensione Lega-Pd. Salvini paragona Buscemi al Duce: "Atteggiamento antidemocratico" Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): "Fascismo rosso". Bagarre in aulaÈ polemica sull'ordine del giorno depositato da Elena Buscemi (Pd), presidente del consiglio comunale di Milano, per chiedere al prefetto e al... Remigration Summit a Milano per “cacciare gli immigrati”, ma per la Lega è antidemocratico chi vuole vietarloIl 18 aprile a Milano si dovrebbe svolgere il Remigration Summit, un evento che promuove l'idea di un'espulsione di massa delle persone straniere.