Regione Campania assessore col quinto dello stipendio pignorato dall'Agenzia delle Entrate | regolarizza e ottiene il rimborso

Un assessore della Regione Campania ha visto il quinto del suo stipendio pignorato dall'Agenzia delle Entrate. Dopo aver sistemato la sua posizione fiscale, la Regione ha proceduto con il rimborso delle somme trattenute. La vicenda è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale, che conferma l’avvenuta regolarizzazione e il successivo pagamento. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito riguardo ai singoli importi o alla durata della procedura.