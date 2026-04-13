Regione Campania assessore col quinto dello stipendio pignorato dall'Agenzia delle Entrate | regolarizza e ottiene il rimborso
Un assessore della Regione Campania ha visto il quinto del suo stipendio pignorato dall'Agenzia delle Entrate. Dopo aver sistemato la sua posizione fiscale, la Regione ha proceduto con il rimborso delle somme trattenute. La vicenda è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale, che conferma l’avvenuta regolarizzazione e il successivo pagamento. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito riguardo ai singoli importi o alla durata della procedura.
Dopo che ha regolarizzato la sua posizione fiscale, la Regione ha disposto il rimborso delle somme trattenute. Il nome dell'interessato non è stato reso pubblico.🔗 Leggi su Fanpage.it
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