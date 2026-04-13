Regione Angelo Giorgianni vuole diventare presidente

In vista di possibili elezioni anticipate previste per ottobre, tra i candidati alla presidenza della Regione figura anche Angelo Giorgianni. La sua candidatura si inserisce in un quadro politico che si sta definendo in vista di un eventuale voto anticipato. Al momento, non sono ancora stati ufficializzati altri nomi o dettagli riguardanti le liste o le alleanze che supporteranno il suo eventuale ruolo.

In caso di elezioni anticipate (la data utile sarebbe ottobre) per la carica di governatore della Regione c'è anche Angelo Giorgianni. L'ex magistrato ha annunciato la sua candidatura dopo aver incassato il sostegno della Federazione dei movimenti autonomisti e sicilianisti. La decisione è stata.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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