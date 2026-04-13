Reggio palazzo a rischio | 70 giorni di allagamenti nel centro

A Reggio Calabria, nel centro storico, un edificio è stato interessato da continui allagamenti per più di settanta giorni a causa di una perdita d'acqua. La situazione ha creato preoccupazioni sulla stabilità strutturale dell'edificio e sulla sicurezza delle persone che vi abitano o lavorano. La presenza di infiltrazioni persistenti si protrae da oltre due mesi, senza che siano stati ancora risolti i problemi legati alla perdita.

A Reggio Calabria, nel cuore pulsante del centro storico, un’importante perdita d’acqua sta minacciando la stabilità di un intero edificio e la sicurezza dei suoi abitanti da oltre due mesi. La criticità, concentrata nell’isolato 116 di via XXV Luglio, ha già causato l’inagibilità di un appartamento al piano terra e solleva timori per un possibile cedimento strutturale del palazzo. La vicenda ha inizio il 30 gennaio 2026, quando l’entità della fuoriuscita idrica divenne tale da richiedere l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Inizialmente, i residenti avevano ipotizzato un guasto all’interno delle proprietà private, organizzandosi con una ditta specializzata per una riparazione rapida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, palazzo a rischio: 70 giorni di allagamenti nel centro Leggi anche: Esonda il Volturno: notte di interventi per evitare allagamenti nel centro abitato Catanzaro, centro storico a rischio: crolla palazzo, via Carlo VCatanzaro, crollo in centro storico: via Carlo V chiusa, allerta per il patrimonio fragile Un edificio storico di tre piani ha parzialmente ceduto...