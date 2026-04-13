A Reggio Calabria, Carmelo Versace ha deciso di aderire al Partito Democratico dopo aver ricevuto rifiuti dal centrodestra. La sua scelta arriva in vista delle prossime elezioni comunali, segnando un cambiamento improvviso nel panorama politico locale. La mossa ha suscitato reazioni tra gli osservatori, mentre si attendono sviluppi sul ruolo che Versace avrà all’interno del partito.

Il reggino subisce una trasformazione improvvisa con l’ingresso di Carmelo Versace nelle file del Partito Democratico in vista delle prossime consultazioni comunali. L’ex esponente di Azione, che ha ricoperto il ruolo di Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana dopo la fine dell’amministrazione Falcomatà, si è candidato con la sigla dem, dopo aver ricevuto rifiuti decisivi dalle forze di centrodestra. Un percorso di ricerca politica tra rifiuti e opportunità. La decisione di Versace non appare come un evento isolato, ma come l’approdo finale di una serie di tentativi falliti per trovare una collocazione politica stabile. Dopo l’esperienza con il gruppo RED, nato dalla collaborazione con Burrone e Castorina, l’ex vice di Falcomatà aveva cercato una nuova strada nel centrodestra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, il salto di Versace: dopo i rifiuti del centrodestra è PD

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