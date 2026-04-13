Reggina pareggio senza gol contro il Gela | salvezza a un passo dal baratro

Nella sfida tra Reggina e Gela, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, terminando con un pareggio senza reti. La Reggina ha continuato a cercare il gol senza successo, mentre il Gela, senza quattro titolari in campo, ha mostrato poca spinta offensiva. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0, lasciando la Reggina vicina alla zona di salvezza.

La Reggina fatica a trovare la via del gol e si ritrova ferma allo 0-0 contro un Gela privo di quattro elementi titolari e privo di spinta agonistica. Il pareggio, ottenuto in casa il 12 Aprile 2026, rappresenta un colpo durissimo per le ambizioni degli amaranto, che avevano necessità assoluta della vittoria per mantenere accese le speranze di salvezza. Con questo risultato, la sopravvivenza della squadra sembra ora affidata esclusivamente ai calcoli matematici, mentre la logica sportiva suggerisce un tramonto imminente per le possibilità di risalita. Un primo tempo caratterizzato da inerzia e occasioni mancate. La sfida decisa da Torrisi ha in campo una formazione che cercava continuità rispetto alle precedenti prestazioni fuori casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina, pareggio senza gol contro il Gela: salvezza a un passo dal baratro La Reggina non va oltre il pareggio a reti inviolate sul campo del GelaPareggio a reti inviolate della Reggina sul campo del rimaneggiato Gela nella 31^ giornata del campionato di Serie D. Il compleanno di Vitinha gela il Bentegodi: Genoa a un passo dal traguardo salvezzaNella mattinata di oggi, 15 marzo 2026, il Genoa ha ipotecato la permanenza in Serie A espugnando il Bentegodi con un perentorio 0-2.