Reati compiuti da under 14 Salvini | Norma ad hoc su responsabilità dei genitori bisogna intervenire anche penalmente

Il ministro dell’interno ha annunciato che sarà introdotta una norma specifica che riguarda la responsabilità penale dei genitori in relazione ai reati commessi dai figli sotto i 14 anni. La proposta prevede interventi sia di natura civile che penale, con l’obiettivo di rafforzare le misure di controllo e tutela. La riforma si inserisce in un quadro di disposizioni volte a contrastare i comportamenti illeciti tra i minorenni.

(Adnkronos) – Stretta in arrivo sulla responsabilità dei genitori in merito ai reati compiuti dai figli minorenni. Ad annunciarla, dopo i recenti casi di aggressioni compiute da parte di giovanissimi, è il vicepremier Matteo Salvini cha parla di intervenrire anche "penalmente" per i genitori su eventuali crimini compiuti da under 14. "C'è un'idea di chiedere conto alle famiglie, anche economicamente, se compiono i crimini i 13enni", ha detto Salvini a Telelombardia. "Ci sono Paesi che stanno vietando i social. Però qualcuno ti compra l'ultimo modello di iPhone e qualcuno ti mette la password che ti permette di accedere a TikTok e Instagram.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Guerra Iran e costi energetici, summit Lega con Salvini. Crippa: “Al lavoro per misure ad hoc per famiglie e imprese”Andrea Crippa, deputato, commissario Lega Toscana, al vertice del partito con Matteo Salvini : "Presenteremo una serie di mirati emendamenti sul tema... Decreto sicurezza e scuola, Salvini: “Bisogna anche responsabilizzare le famiglie” con sanzioni da mille euroMatteo Salvini illustra il decreto sicurezza: metal detector nei licei e multe da mille euro ai genitori per responsabilizzare le famiglie.