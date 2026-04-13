Reati compiuti da under 14 Salvini | Norma ad hoc su responsabilità dei genitori bisogna intervenire anche penalmente

Da periodicodaily.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’interno ha annunciato che sarà introdotta una norma specifica che riguarda la responsabilità penale dei genitori in relazione ai reati commessi dai figli sotto i 14 anni. La proposta prevede interventi sia di natura civile che penale, con l’obiettivo di rafforzare le misure di controllo e tutela. La riforma si inserisce in un quadro di disposizioni volte a contrastare i comportamenti illeciti tra i minorenni.

(Adnkronos) – Stretta in arrivo sulla responsabilità dei genitori in merito ai reati compiuti dai figli minorenni. Ad annunciarla, dopo i recenti casi di aggressioni compiute da parte di giovanissimi, è il vicepremier Matteo Salvini cha parla di intervenrire anche "penalmente" per i genitori su eventuali crimini compiuti da under 14. "C'è un'idea di chiedere conto alle famiglie, anche economicamente, se compiono i crimini i 13enni", ha detto Salvini a Telelombardia. "Ci sono Paesi che stanno vietando i social. Però qualcuno ti compra l'ultimo modello di iPhone e qualcuno ti mette la password che ti permette di accedere a TikTok e Instagram.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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