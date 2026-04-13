Ravenna ancora in lacrime per una vittima del lavoro | addio a Rayan il 21enne precipitato da un capannone

A Ravenna, la comunità si stringe nel dolore per la morte di un giovane di 21 anni, deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. Il ragazzo è precipitato da un capannone, secondo quanto riferito, e l’incidente ha suscitato grande commozione tra familiari, amici e residenti. La tragedia si aggiunge a una serie di episodi simili che hanno coinvolto lavoratori nella zona, causando profonde tristezze.

Ancora una volta la città di Ravenna si trova a piangere una vittima del lavoro. E stavolta si tratta di un ragazzo giovanissimo, appena 21enne. Rayan Lassoued, nato a Rimini e residente a Cesena, non è sopravvissuto alla tremenda caduta dal tetto di un capannone in via Ricasoli, nella zona.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Ravenna, operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia: era precipitato dal tetto di un’officinaNon ce l’ha fatta il giovane operaio rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro verificatosi giovedì pomeriggio nella zona artigianale delle... Morto operaio nell’Aretino, è precipitato da capannone(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro in provincia di Arezzo, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita a Pieve Santo Stefano.