Rapina in via Milano preso anche il complice | aveva con sé anche 10 orologi sospetti

La polizia locale di Como ha continuato le operazioni dopo aver arrestato un sospetto giovedì 9 aprile, legato a una rapina avvenuta in via Milano. Durante le indagini è stato fermato anche un secondo individuo, che portava con sé dieci orologi di sospetta provenienza illecita. Le autorità hanno confermato che entrambi sono stati sottoposti a fermo e che l’indagine prosegue per accertare eventuali altri coinvolgimenti.

Non si è fermata all’arresto in flagranza di giovedì 9 aprile l’operazione della polizia locale di Como sulla rapina avvenuta in via Milano. Dopo alcuni giorni di ricerche, gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare anche uno dei complici, inizialmente riuscito a far perdere le proprie.🔗 Leggi su Quicomo.it Rapina violenta con pistola a una giovane coppia: arrestato anche il secondo compliceL’episodio risale al 18 novembre 2025 i due malviventi si erano fatti consegnare 60 euro ed erano fuggiti sulla Fiat 500 bianca del ragazzo Brembate. Milano Malpensa, donna americana nervosa desta sospetti: arrestata, aveva con sé droga per 200mila euroÈ di un arresto e 17 kg di marijuana sequestrati il bilancio di un’operazione congiunta condotta presso l’aeroporto di Milano-Malpensa.