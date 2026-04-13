L’ex difensore dell’Inter e attuale opinionista ha dichiarato che la vittoria della squadra di ieri sera ha praticamente ipotecato lo scudetto, sottolineando come il vantaggio di nove punti possa essere decisivo. Ha anche commentato la prestazione di Thuram, senza specificare ulteriori dettagli. La partita di ieri ha alimentato discussioni tra gli appassionati riguardo alle possibilità di conquista del titolo da parte dei nerazzurri.

di Alberto Petrosilli Ranocchia, ex difensore dell’Inter e attuale opinionista, è convinto che i nerazzurri abbiano ipotecato lo scudetto con la vittoria di Como. L’ Inter riceve l’investitura da uno dei suoi ex capitani più amati. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Negli studi di Pressing, nel post di Como-Inter, Andrea Ranocchia ha analizzato il successo nerazzurro, sottolineando come l’allungo a +9 sul Napoli rappresenti un segnale inequivocabile per la corsa allo scudetto: PAROLE – « Se è la vittoria scudetto? Non voglio dirlo troppo forte ma penso di sì: 9 punti sono tantissimi. Il Como ha fatto una partita incredibile ma la vinci così, penso il campionato sia finito.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ranocchia e il verdetto scudetto: «Vincere così chiude i giochi, nove punti di vantaggio sono tantissimi. Su Thuram…»

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