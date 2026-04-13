L'ultima classifica ATP vede Jannik Sinner in testa con un vantaggio di 110 punti su Carlos Alcaraz, che si è dovuto accontentare della seconda posizione. Il risultato arriva dopo il successo di Sinner nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che gli ha permesso di risalire al primo posto. Musetti si trova al nono posto nella graduatoria mondiale.

Dopo i festeggiamenti in campo arriva anche la certificazione dell’Atp: grazie al trionfo sul rosso di Montecarlo, Jannik Sinner torna sul trono della classifica mondiale, svalcando il rivale Carlos Alcaraz, battuto nella finale del Masters 1000 del Principato. Il fuoriclasse altoatesino supera anche le settimane da leader del ranking di Alcaraz, iniziando la numero 67 contro le 66 dello spagnolo. Essendo usciti i 50 punti dell’Atp 500 di Halle 2025, Sinner ha ora un margine di 110 punti su Alcaraz, che giocherà a Barcellona la prossima settimana mentre Jannik resterà fermo. Alcaraz, finalista l’anno scorso, vincendo il titolo tornerà numero 1.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ranking Atp, Sinner primo con 110 punti di vantaggio su Alcaraz. Musetti nono

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