Ranking Atp live oggi Sinner n1 ma Alcaraz punta al controsorpasso | ecco quando

Oggi il ranking ATP vede Jannik Sinner in vetta, grazie alla vittoria al torneo Masters 1000 di Montecarlo sul campo in terra battuta. L’atleta italiano ha festeggiato con un tuffo in piscina dalla piattaforma di 10 metri. Alcaraz, invece, continua a puntare al controsorpasso e cerca di recuperare punti per salire in classifica. La sfida tra i due prosegue con l’obiettivo di conquistare la posizione di numero uno.

Un tuffo in piscina dalla piattaforma di 10 metri. Così Jannik Sinner ha festeggiato il primo titolo Masters 1000 sul rosso, all’Atp Montecarlo 2026, e il ritorno alla posizione di numero 1 del mondo. A osservarlo c’era anche il rivale Carlos Alcaraz, appena battuto e scavalcato in classifica. Sinner ha superato anche le sue settimane da numero 1: inizia oggi la numero 67 contro le 66 dello spagnolo, ed eguagliato i suoi titoli nei Masters 1000. Essendo usciti i 50 punti dell’Atp 500 di Halle 2025, Sinner ha un margine di 110 punti su Alcaraz che giocherà a Barcellona la prossima settimana mentre Jannik resterà fermo. Alcaraz, finalista l’anno scorso, vincendo il titolo tornerà numero 1.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ranking Atp live, oggi Sinner n.1 ma Alcaraz punta al controsorpasso: ecco quando

Ranking Atp Live, Sinner si avvicina ad Alcaraz: quando può superarloJannik Sinner mette sempre più nel mirino Carlos Alcaraz e il suo numero 1 nel ranking Atp.

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Dramatic Ending To The First Set Of Sinner vs Alcaraz