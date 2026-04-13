Rally Val d’Orcia | vincono Ciuffi e Cigni spettacolo a Foligno

Nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra 2026, disputato sugli sterrati del Rally della Val d’Orcia, l’equipaggio formato da Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni ha conquistato la vittoria. La gara si è svolta a Foligno, coinvolgendo diversi concorrenti in una competizione intensa e spettacolare. I partecipanti hanno affrontato percorsi impegnativi, con condizioni variabili che hanno testato le capacità di guida e le vetture coinvolte.

Il secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra 2026, andato in scena sugli sterrati del Rally della Val d’Orcia, ha cisto la vittoria dell’equipaggio composto da Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni. Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni vincono il Rally della Val d’Orcia tra le colline di Foligno. A bordo della Skoda Fabia RS, il pilota toscano ha completato i 100 chilometri di prove speciali cronometrate al primo posto assoluto, riscattando il precedente ritiro e dimostrando tutte le sue qualità di gestione. La competizione senese è stata caratterizzata da una lotta serratissima al vertice, con cinque differenti leader che si sono alternati nel corso dei due giorni di gara.🔗 Leggi su Sportface.it Rally della Val d’Orcia, motori e spettacolo a SarteanoSarteano (Siena), 8 aprile 2026 - Sarteano si prepara ad accogliere, per il quarto anno consecutivo, il passaggio del Rally della Val d’Orcia, una... Rally della Val d’Orcia, è già record. Motori accesi: sfida tra 93 veicoliNovantatré equipaggi, 17 nazioni iscritte: si presenta con numeri da record il Rally della Val d’Orcia.