Ragazzi inseguono un ladro in fuga e ne favoriscono l' arresto

Ieri pomeriggio, mentre si svolgeva la prima giornata di Vinitaly, un gruppo di ragazzi ha inseguito un uomo che stava tentando di scappare dopo aver commesso un furto in via Belgio. La loro reazione ha contribuito a bloccare il ladro, che è stato arrestato dalle forze dell’ordine presenti sul posto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, durante il momento di maggiore afflusso di visitatori.