Ragazzi inseguono un ladro in fuga e ne favoriscono l' arresto
Ieri pomeriggio, mentre si svolgeva la prima giornata di Vinitaly, un gruppo di ragazzi ha inseguito un uomo che stava tentando di scappare dopo aver commesso un furto in via Belgio. La loro reazione ha contribuito a bloccare il ladro, che è stato arrestato dalle forze dell’ordine presenti sul posto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, durante il momento di maggiore afflusso di visitatori.
Ieri pomeriggio, 12 aprile, durante il deflusso della prima giornata di Vinitaly, un episodio di prontezza e senso civico ha portato all’arresto di un 35enne in Via Belgio. L’uomo aveva appena commesso un furto in un supermercato di Via Roveggia e si era dato alla fuga, inizialmente inseguito.🔗 Leggi su Veronasera.it
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