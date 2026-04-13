Radu Juve prima convocazione in Prima Squadra | il messaggio del portiere – FOTO

Il portiere Radu Juve ha ricevuto la sua prima convocazione in Prima Squadra e ha condiviso un messaggio di entusiasmo dopo essere stato chiamato dal tecnico. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali e include una foto che immortala il momento della convocazione. La chiamata rappresenta un passo importante per il giovane atleta, che ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di far parte del gruppo principale della squadra.

Radu Juve, prima convocazione in Prima Squadra: il messaggio del portiere dopo la grande gioia della chiamata di Spalletti. Il match tra Atalanta e Juventus non ha regalato solo punti preziosi per la rincorsa Champions, ma è diventato una data indimenticabile per Riccardo Radu. Il giovane portiere classe 2007, colonna della Juventus Primavera, ha vissuto l’emozione della sua prima chiamata tra i grandi. Complice l’infortunio occorso a Mattia Perin, Luciano Spalletti ha scelto di premiare il talento del diciassettenne, aggregandolo alla spedizione di Bergamo come terzo portiere. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Per Radu si è trattato di un’immersione totale nel calcio d’élite, un riconoscimento al percorso di crescita costante mostrato nel settore giovanile bianconero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Vlahovic orgoglioso della squadra dopo Inter Juve. Il messaggio del bomber serbo sui social – FOTOdi Redazione JuventusNews24Dusan Vlahovic sui social si è detto molto orgoglioso della squadra dopo il match di ieri sera.

Perin dopo Juve Pisa: il portiere ha inviato un messaggio molto chiaro ai compagni – FOTOdi Redazione JuventusNews24Perin sui social non solo ha festeggiato la vittoria contro il Pisa, ma inviato un messaggio molto chiaro ai compagni.

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L'undici titolare per #AtalantaJuve A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Milik, Kostic, Openda, Miretti, David #FinoAllaFine #ForzaJuve - facebook.com facebook

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