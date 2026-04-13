Un nuovo prodotto per la cura del viso sta attirando l'attenzione nel mondo della skincare. Questo tonico si distingue come esempio di attenzione ai dettagli e qualità, offrendo una soluzione che promette di migliorare la routine quotidiana. È stato inserito tra le scelte di GQ Italia, dove gli editor hanno selezionato personalmente i prodotti presentati. Quando si acquista tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una commissione affiliata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il tonico viso per anni è stato considerato una specie di extra un po’ inutile nella skincare, specialmente in quella maschile, una di quelle cose che restano nel mobile del bagno finché qualcuno non decide di fare pulizia radicale. La verità è che il tonico viso di oggi non ha quasi nulla a che vedere con le formule aggressive di qualche decennio fa, spesso ricche di alcol e capaci solo di lasciare la pelle arrossata e poco entusiasta. Le versioni contemporanee sono molto più sofisticate e soprattutto molto più sensate: non servono a pulire o sgrassare la pelle, ma a riportarla in una condizione di equilibrio dopo la detersione.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Questo tonico viso distingue la skincare fatta bene da quella fatta benissimo

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