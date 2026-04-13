L’attacco del presidente Donald Trump al Papa si è verificato quasi una settimana dopo un evento specifico. Nuove informazioni rivelano dettagli finora sconosciuti riguardo alle motivazioni e alle circostanze di quell’episodio. Sullo sfondo, vengono menzionati anche possibili collegamenti con l’amministrazione precedente. Le fonti indicano che ci sono aspetti ancora da chiarire riguardo ai ruoli e alle responsabilità di alcune figure politiche coinvolte.

Il clamoroso attacco del presidente Donald Trump a Leone XVI è maturato quasi una settimana dopo le parole più dure del Papa contro la guerra in Iran, quando a Castel Gandolfo si era spinto a lanciare un appello agli americani a scrivere ai membri del Congresso per chiedere di mettere fine alla guerra. Cosa è successo nel frattempo per scatenare l’ira del tycoon? Lo zampino di Obama. Nel post su Truth Social in cui ha dichiarato di non essere un grande fan di Leone XIV, Trump ha spiegato di non apprezzare “il fatto che incontri simpatizzanti di Obama come David Axelrod, un perdente della sinistra, che è uno di quelli che volevano che i fedeli e il clero fossero arrestati”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quello che non si sa sull'attacco di Trump al Papa. E spunta il ruolo di Obama

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President Donald Trump vs Biden & Barack Obama!