Il 13 aprile 2026 a Forlì, si parla del decesso di Francesco Mario Scavone avvenuto l’8 luglio 2025. In una chat, Luca Spada aveva scritto:

Forlì, 13 aprile 2026 - L’8 luglio 2025, giorno del decesso di Francesco Mario Scavone, Luca Spada scriveva in una chat: ‘Ho appena fatto un morto a Cusercoli ’. Scavone, che con i suoi 69 anni è la più giovane delle presunte vittime, era proprio originario di Cusercoli: il riferimento sembra evidente. La malattia di Francesco Mario Scavone. “Mio padre si era ammalato un anno e mezzo prima – racconta il figlio Luca, 28 anni, meccanico di navi alla Solaris Power Yatchs -. Tumore ai polmoni causato dall’amianto con cui era stato tanto in contatto, perché aveva fatto il muratore. Però, compatibilmente con la sua patologia, stava bene: viveva solo ed era autonomo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Quella partita a carte, mai avrei immaginato che sarebbe stata l’ultima. Voglio sapere cosa è successo sull’ambulanza con Spada”

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