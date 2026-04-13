Un imprenditore ha deciso di percorrere circa 500 chilometri a piedi, partendo dal Lago di Garda e arrivando a Zurigo, per partecipare a un colloquio di lavoro presso un'azienda svizzera. La sua scelta è motivata dalla volontà di dimostrare la propria determinazione e impegno. L'episodio ha attirato l'attenzione di diversi media locali e ha suscitato discussioni sui modi alternativi di affrontare i processi di selezione.

Tutto nasce da un "fuoco" improvviso, quello che divampa quando capisci che un'opportunità è cucita addosso alla tua storia. Stefano Castioni, una vita passata tra la gestione di atleti e la creazione di contenuti per brand sportivi, non ha visto solo un annuncio di lavoro quando si è imbattuto nella posizione aperta in ON, azienda leader nel settore del running. Ha visto una destinazione. "L’iniziativa è nata da un’intuizione," racconta Stefano. "Ho visto questa posizione per la gestione degli atleti nel trail running e mi si è accesa la lampadina. Al di là del semplice inviare il curriculum, proprio per il fuoco che mi ha acceso dentro il tipo di sfida, ho pensato se si potesse fare qualcosa in più per dimostrare l’entusiasmo che porterei.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Quel lavoro? Ci andrei di corsa": l'idea di correre fino a Zurigo per un colloquio

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