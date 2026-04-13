Sul campo in terra rossa del Principato, il tennista italiano ha conquistato il suo quarto titolo consecutivo, un risultato che si aggiunge alle vittorie di giocatori come Djokovic e Nadal. La finale si è conclusa con un punteggio che ha confermato la sua superiorità, portandolo a una serie di successi che si prolungano nel tempo. La vittoria rappresenta un altro passo importante nella sua carriera professionale.

Sul rosso del Principato, Jannik Sinner ha scritto una pagina che pesa già come storia: il trionfo al Monte-Carlo Masters primo grande titolo in carriera sulla terra battuta vale il ritorno al numero uno del ranking Atp dopo 22 settimane e la consacrazione definitiva in una rivalità destinata a segnare un'epoca, quella con Carlos Alcaraz. La finale, chiusa 7-6, 6-3 in 2 ore e 15 minuti, è stata una battaglia tecnica e mentale in cui Sinner ha saputo gestire meglio i momenti chiave. I numeri certificano la portata del successo: ottavo titolo Masters 1000 in carriera, primo sul mattone tritato, quarto consecutivo dopo Parigi, Indian Wells e Miami, impresa riuscita prima soltanto a Novak Djokovic e Rafael Nadal; è inoltre il secondo giocatore nella storia a vincere nello stesso anno Indian Wells, Miami e Monte-Carlo, dopo Djokovic nel 2015.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quarto Masters di fila, come Djokovic e Nadal

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