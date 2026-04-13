Durante un soggiorno nelle isole Galapagos, il fondatore di Meta è stato visto navigare tra le acque dell'arcipelago. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media, mentre si discute del costo totale della vacanza. La visita si inserisce in un periodo di tensioni internazionali, con l’attenzione rivolta agli sviluppi tra Stati Uniti e Iran. La vacanza si aggiunge alle numerose apparizioni del protagonista in contesti privati e pubblici.

Mentre il mondo è in ebollizione per lo scontro tra Stati Uniti e l’Iran, il fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, è stato avvistato nelle tranquille acque dell’Ecuador. Il suo yacht, Launchpad, di circa 300 milioni di dollari, naviga le isole Galapagos. La nave ha piscina, sala cinema ed eliporto. Il viaggio dell’imprenditore nel Paese sudamericano è iniziato il 5 aprile e continua. Secondo il sito Bloomberg, nell’agenda sono previste diverse tappe nei destini più emblematici. La conferma del viaggio è arrivata dagli stessi account social di Zuckerberg, che giovedì 9 aprile ha postato un video che lo ritrae con una tuta da sub, accompagnato da diverse persone.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quanto costa la vacanza di Zuckerberg nelle Galapagos

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