Quando la spesa non lascia scelta | in Sicilia e nel Sud il costo della vita mangia quasi metà dello stipendio

In alcune zone del Sud Italia, tra cui la Sicilia, molte famiglie e singoli si trovano a dover destinare quasi metà del proprio reddito alle spese quotidiane. Le categorie più colpite sono famiglie numerose, giovani single, operai e persone in cerca di lavoro, che dedicano una parte considerevole del loro budget a alimenti, trasporti e utenze. L’inflazione aggrava questa situazione, lasciando poche alternative per contenere i costi.