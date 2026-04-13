Quando la spesa non lascia scelta | in Sicilia e nel Sud il costo della vita mangia quasi metà dello stipendio
In alcune zone del Sud Italia, tra cui la Sicilia, molte famiglie e singoli si trovano a dover destinare quasi metà del proprio reddito alle spese quotidiane. Le categorie più colpite sono famiglie numerose, giovani single, operai e persone in cerca di lavoro, che dedicano una parte considerevole del loro budget a alimenti, trasporti e utenze. L’inflazione aggrava questa situazione, lasciando poche alternative per contenere i costi.
Famiglie numerose, giovani single, operai e persone in cerca di occupazione: sono queste le categorie che risultano più vulnerabili agli effetti dell’inflazione, perché destinano una quota maggiore del proprio bilancio a spese difficilmente comprimibili come alimentari, trasporti e utenze.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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