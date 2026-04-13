Puglia in lutto | il dolore per il figlio di Basile unisce i partiti

La regione Puglia è in lutto per la perdita improvvisa di Antonio, figlio del consigliere Dino Basile. La notizia ha suscitato cordoglio tra i rappresentanti politici e le istituzioni locali, che si sono uniti nel rispetto per la famiglia colpita da questa tragedia. La scomparsa avviene in un momento di grande dolore, portando alla luce la vicinanza tra le diverse forze politiche in un momento così difficile.

Il dolore colpisce il cuore della politica regionale pugliese a seguito della prematura e improvvisa scomparsa di Antonio, figlio del consigliere Dino Basile. La notizia ha scosso profondamente l’ambiente istituzionale, portando a una manifestazione di vicinanza che trascende i confini partitici per toccare le corde più intime della solidarietà umana. Il cordoglio dei senatori di Forza Italia. Stefania Craxi, alla guida dei senatori di Forza Italia, ha voluto esprimere un messaggio di sincero e profondo dispiacere nei confronti del consigliere Basile e del suo nucleo familiare. Attraverso le sue parole, la presidente ha sottolineato come la perdita di un figlio rappresenti una ferita devastante, capace di lasciare privi di parole chiunque si trovi a fronteggiare un evento così ingiusto e doloroso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia in lutto: il dolore per il figlio di Basile unisce i partiti Leggi anche: Napoli in lutto: è morto Giuseppe Savoldi: aveva 79 anni. Il figlio: «Travolti dal dolore» Elezioni Messina: ex comandante Ferlisi si unisce a BasileLa candidatura di Calogero Ferlisi, già comandante della polizia municipale di Messina, si unisce alla lista Sud chiama Nord in appoggio a Federico...