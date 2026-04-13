Puglia archeo trekking – la costa di Monopoli e le sue torri
Domenica 19 aprile alle ore 10:00 si svolgerà un'escursione lungo la costa di Monopoli organizzata da Puglia Archeo Trekking. L’itinerario attraverserà calette isolate, scogliere a strapiombo e zone ricche di profumi di macchia mediterranea. L’attività prevede un percorso a piedi che permette di esplorare le diverse caratteristiche della costa e di osservare le torri costiere che si affacciano sul mare.
Domenica 19 aprile – ore 10:00Puglia Archeo Trekking – La costa di Monopoli e le sue TorriUn itinerario sorprendente lungo la costa di Monopoli, tra calette selvagge, scogliere a picco e profumi intensi di macchia mediterranea. Partiremo da Torre Cintola, una delle torri costiere volute da Pietro.🔗 Leggi su Baritoday.it
Puglia archeo trekking: la costa dei pastori – costa ripagnolaDomenica 01 marzo – Puglia Archeo Trekking: La costa dei pastori – Costa Ripagnola Unisciti a noi per un’escursione tra i sentieri e le meraviglie...
Puglia archeo trekking – la Fungipendola (foresta di Mercadante)Puglia Archeo Trekking – La Fungipendola (Foresta di Mercadante) Sabato 24 ore 10.