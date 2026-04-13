Puglia archeo trekking | la costa dei pastori – costa Ripagnola

Sabato 18 aprile si svolgerà un'escursione organizzata lungo la costa di Polignano a Mare, con un percorso che attraversa sentieri e zone di interesse storico e naturale. L'itinerario prevede la visita di calette, grotte con tracce di insediamenti fin dal Paleolitico, aree di vegetazione di ginepro e lentisco, oltre a trulli tipici della zona. L'iniziativa fa parte di un progetto di valorizzazione del patrimonio archeologico e ambientale locale.

Sabato 18 aprile – Puglia Archeo Trekking: La costa dei pastori – Costa Ripagnola Unisciti a noi per un’escursione tra i sentieri e le meraviglie nascoste della costa di Polignano a Mare! Scopriremo calette incantevoli, grotte abitate fin dal Paleolitico, macchie di ginepro e lentisco, trulli.🔗 Leggi su Baritoday.it Puglia archeo trekking – la costa di Monopoli e le sue torriDomenica 19 aprile – ore 10:00Puglia Archeo Trekking – La costa di Monopoli e le sue TorriUn itinerario sorprendente lungo la costa di Monopoli, tra...