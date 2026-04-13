Puglia archeo trekking – Castelli e monasteri sulla via sacra Langobardorum
Domenica 19 aprile alle 10:00 si svolgerà un archeo-trekking in Puglia lungo la Via Sacra Langobardorum, un percorso storico che attraversa castelli e monasteri. La strada, utilizzata per secoli dai pellegrini diretti alla Grotta di San Michele, si snoda tra paesaggi suggestivi del Sud Italia. L’evento permette di esplorare i resti di un cammino antico, tra testimonianze architettoniche e naturali che si conservano lungo il tragitto.
Domenica 19 aprile – ore 10:00Puglia Archeo Trekking – Castelli e Monasteri sulla Via Sacra LangobardorumUn affascinante archeo-trekking lungo uno dei cammini più suggestivi del Sud Italia: la Via Sacra Langobardorum, percorsa per secoli dai pellegrini diretti alla Grotta di San Michele.Un.🔗 Leggi su Baritoday.it
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