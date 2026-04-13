Proteste a scuola preside denuncia professori sindacalista e giornalista otto querele | inchiesta per stalking al Colombatto di Torino

A Torino, la dirigente di un liceo ha presentato otto querele contro sei insegnanti, un rappresentante sindacale e una giornalista in relazione a proteste avvenute nella scuola. Le accuse riguardano presunte azioni di stalking, diffamazione e calunnia. L’inchiesta aperta dalla procura si concentra sui presunti comportamenti dei soggetti coinvolti e le conseguenze delle manifestazioni sul personale scolastico. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione dei conflitti all’interno dell’istituto.

Stalking, diffamazione, calunnia. Sono queste le ipotesi di reato per cui Silvia Viscomi, dirigente dell’istituto superiore Colombatto di Torino, ha sporto otto querele nei confronti di sei lavoratori della scuola, un sindacalista e una giornalista. Per questi stessi reati, la procura di Torino.🔗 Leggi su Torinotoday.it Cani antidroga a scuola e violazioni alla guida: una denuncia e otto sanzioni dei CarabinieriTra le infrazioni più frequenti contestate dai Carabinieri figurano la guida senza patente, l’omesso uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo... L'inchiesta per stalking al sacerdote approda al tribunale del riesame, la difesa: "Nessuna persecuzione"Ha presentato istanza di riesame al tribunale di Palermo la difesa del trentacinquenne di Siculiana indagato per stalking ai danni del parroco di una...