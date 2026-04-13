Protagonisti di Veronetta | san Gaspare Bertoni

Venerdì 17 aprile alle ore 17 si svolgerà presso la Biblioteca Bertoni in Via Dell’Artigliere 1 un evento culturale dedicato a San Gaspare Bertoni. L’iniziativa si concentrerà sulla rete di amicizie che lo ha coinvolto, includendo figure note come Santa Maddalena di Canossa, Beata Leopoldina Naudet e Padre Francesco Cartolari. L’appuntamento mira a approfondire i legami e le relazioni che hanno accompagnato la vita del santo.

Si terrà presso la Biblioteca Bertoni, venerdì 17 aprile, alle ore 17, in Via Dell’Artigliere 1, l’incontro culturale dedicato alla “rete” di amicizie di San Gaspare Bertoni che ha visto figure carismatiche come Santa Maddalena di Canossa, Beata Leopoldina Naudet e Padre Francesco Cartolari.🔗 Leggi su Veronasera.it Protagonisti di Veronetta: "Le amicizie di san Gaspare"Si terrà presso la Biblioteca Bertoni, venerdì 17 aprile, alle ore 17, in Via Dell’Artigliere 1, l’incontro culturale dedicato alla “rete” di...