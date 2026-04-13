Protagonisti di Veronetta | Le amicizie di san Gaspare
Venerdì 17 aprile alle 17, presso la Biblioteca Bertoni in Via Dell’Artigliere 1, si svolgerà un incontro dedicato alla figura di San Gaspare Bertoni e alle sue amicizie. L’evento si concentrerà sulle relazioni con personaggi come Santa Maddalena di Canossa, Beata Leopoldina Naudet e Padre Francesco Cartolari, evidenziando il ruolo di queste figure all’interno della rete di rapporti del santo. La partecipazione è aperta e gratuita.
Si terrà presso la Biblioteca Bertoni, venerdì 17 aprile, alle ore 17, in Via Dell’Artigliere 1, l’incontro culturale dedicato alla “rete” di amicizie di San Gaspare Bertoni che ha visto figure carismatiche come Santa Maddalena di Canossa, Beata Leopoldina Naudet e Padre Francesco Cartolari.🔗 Leggi su Veronasera.it
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