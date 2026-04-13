Protagonisti di Veronetta | Le amicizie di san Gaspare

Venerdì 17 aprile alle 17, presso la Biblioteca Bertoni in Via Dell’Artigliere 1, si svolgerà un incontro dedicato alla figura di San Gaspare Bertoni e alle sue amicizie. L’evento si concentrerà sulle relazioni con personaggi come Santa Maddalena di Canossa, Beata Leopoldina Naudet e Padre Francesco Cartolari, evidenziando il ruolo di queste figure all’interno della rete di rapporti del santo. La partecipazione è aperta e gratuita.