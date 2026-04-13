Nella ventinovesima giornata del campionato portoghese, si affrontano Tondela e Gil Vicente. La partita si svolge in un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica. I padroni di casa cercano punti per mantenere la posizione, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione in classifica o addirittura a sognare l’ingresso in competizioni europee. La sfida si gioca in un clima di tensione e attesa.

Tondela-Gil Vicente è una gara della ventinovesima giornata del campionato portoghese e si gioca lunedì: formazioni e pronostico Una sola vittoria nelle ultime dodici partite per il Tondela, una squadra che evidentemente retrocederà perché ha cinque punti di distacco rispetto alla prima posizione utile per la salvezza. Una situazione di classifica complicata e che rimarrà tale anche nella serata di lunedì: il Gil Vicente è in forma e sogna anche un piazzamento europeo. Le possibilità ci sono, eccome. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Diciannove gol fatti e 44 subiti: tantissimi per i padroni di casa che, per quanto riguarda la fase difensiva non sono i peggiori del campionato, lì davanti solamente l’AFS (ultimo con 12 punti) ha fatto gli stessi gol.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Tondela-Gil Vicente: colpaccio esterno con sogno Europa

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