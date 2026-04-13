Rizespor-Gaziantep è una partita valida per la ventinovesima giornata del campionato turco. La gara si svolgerà in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica. La sfida si giocherà in trasferta per il Gaziantep e rappresenta un'occasione per i padroni di casa di consolidare la loro posizione. I tifosi sono pronti ad assistere a un match che può influenzare gli equilibri del torneo.

Rizespor-Gaziantep è una gara della ventinovesima giornata del campionato portoghese e si gioca lunedì: formazioni e pronostico Parliamo di due squadre che ormai hanno conquistato la salvezza – rispettivamente dieci e undici i punti di vantaggio rispetto all’ultima squadra che andrebbe nella serie minore – Rizespor e Gaziantep non si giocheranno quasi nulla da qui alla fine dell’anno, anche perché le posizioni alte di classifica sono troppo lontane per pensare in qualche modo di raggiungerle. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In una partita, insomma, con pochi pensieri in testa, queste due squadre potrebbero anche trovare il gusto di divertirsi e divertire.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rizespor-Gaziantep: è il momento del sorpasso

Rizespor-Gaziantep Bld (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 29 di superlig turca che nel suo posticipo del lunedì vede in programma la sfida tra Rizespor e il Gaziantep Bld.