Martedì alle 21:00 si disputa la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona. La sfida si svolge nello stadio dell’Atletico, con il risultato dell’andata che lascia aperto il discorso qualificazione. La squadra blaugrana cerca di sbloccarsi contro l’Atletico, che da 29 anni non perde contro il proprio avversario in casa. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni e informazioni sulla diretta TV.

Atletico Madrid-Barcellona è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Champions League del Barcellona è appesa a un filo, sottilissimo. I blaugrana, contro ogni pronostico, una settimana fa si sono arresi 2-0 all’Atletico Madrid nell’andata dell’Euroderby spagnolo, valido per i quarti di finale della competizione regina. Ciò che sorprende maggiormente è che l’hanno fatto davanti ai sessantamila del Camp Nou, dove tra Liga e Champions avevano perso solo una volta in stagione. La squadra del Cholo Simeone ha...🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, ansia blaugrana: il tabù resiste da 29 anni

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