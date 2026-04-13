Oggi, 14 aprile, si disputano le partite di ritorno di alcune competizioni europee. Il Liverpool, che ha perso 2-0 nella gara di andata, cerca di rimontare il risultato in casa. Anche il Barcellona, con lo stesso punteggio negativo all’andata, affronta il ritorno in trasferta con l’obiettivo di recuperare lo svantaggio. Entrambe le squadre devono vincere per proseguire nel torneo.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 14 aprile. Liverpool e Barcellona hanno perso 2-0 all’andata dunque proveranno a rimontare lo svantaggio con i catalani che, a quanto pare, sono messi meglio degli inglesi nonostante giochino la partita di ritorno in trasferta. C’è anche il recupero di Serie B tra Catanzaro e Modena dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 14 aprile: Liverpool e Barcellona devono rimontare due gol

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