Promozione L’Acquaviva centra il pareggio nel finale con Doka

Nel match tra Acquaviva e Dicomano, le due squadre si sono affrontate senza vincitori né vinti, terminando con un pareggio 1-1. L'Acquaviva ha trovato il pareggio nel finale grazie a Doka, subentrato nel corso della partita. La formazione di casa ha schierato Santicioli Guerri, Parricchi, Laudani, Bidini, con entrate successive di Rihani, Crisci, Doka e altri. La squadra ospite ha risposto con una formazione simile, senza riuscire a conquistare i tre punti.

ACQUAVIVA 1 DICOMANO 1 ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Parricchi, Laudani, Bidini (87’ Leonardi); Pandolfi, Bianchi, (81’ Contemori), D’Antonio, Koffi (72’ Rihani), Cappelli (60’ Crisci), Ferretti, Biscaro Parrini (55’ Doka). A disposizione: Landi, Incenzo, Borgheresi, Rampelli. Allenatore: Giusti. DICOMANO: Maionchi, Castri (59’ Mazzoni), Gianassi, Pruneti, Pecorai, Valencetti (75’ Vignozzi), Somigli, Minischetti, Valoriani, Salvadori (71’ Zepponi). A disposizione: Nardoni, Caramelli, Cosi, Pierattini, Carlucci. Allenatore: Diotaiuti. Arbitro: Subhan di Pontedera. Reti: 6’ Minischetti, 89’ Doka. MONTEPULCIANO – I padroni di casa acciuffano nel finale il pareggio, dopo aver conosciuto la capitolazione già in apertura del match per effetto della conclusione vincente di Minischetti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. L’Acquaviva centra il pareggio nel finale con Doka Calcio Promozione. L’Acquaviva gode con Doka e BorgheresiACQUAVIVA 2 RESCO REGGELLO 0 ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Incenzo, Laudani, Bidini (46’ Leonardi), Pandolfi (56’ Parricchi), Bianchi, Rampelli (82’... Promozione: San Marco Avenza, pareggio di grinta alla Fossa dei Leoni. Doppio svantaggio recuperato nel finale.La Fossa dei Leoni di Carrara è stata testimone di un pareggio combattuto questo sabato, con la San Marco Avenza e la Folgor Marlia che si sono...