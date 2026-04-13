Procura di Nocera Cannavale si insedia | Impegno per una giustizia certa immediata e trasparente
Questa mattina si è svolta la cerimonia di insediamento di Luigi Alberto Cannavale come nuovo capo della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. La cerimonia è stata presieduta dal presidente del Tribunale e ha visto la partecipazione dei rappresentanti più alti del sistema giudiziario provinciale e regionale. Cannavale ha dichiarato il suo impegno a garantire una giustizia più certa, immediata e trasparente.
Si è tenuta, questa mattina, la cerimonia di insediamento Luigi Alberto Cannavale alla guida della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, presieduta dal presidente del Tribunale Massimo Sergio Palumbo, alla presenza dei massimi vertici provinciali e anche regionali del mondo della.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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