Procura di Nocera Cannavale si insedia | Impegno per una giustizia certa immediata e trasparente

Questa mattina si è svolta la cerimonia di insediamento di Luigi Alberto Cannavale come nuovo capo della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. La cerimonia è stata presieduta dal presidente del Tribunale e ha visto la partecipazione dei rappresentanti più alti del sistema giudiziario provinciale e regionale. Cannavale ha dichiarato il suo impegno a garantire una giustizia più certa, immediata e trasparente.