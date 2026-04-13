Primavera 1 Milan-Atalanta | segui con noi il match in diretta! | LIVE News
Oggi il Milan Primavera affronta l’Atalanta in una partita valida per il campionato di Primavera 1. La sfida si svolge sul campo del Milan e viene trasmessa in diretta. Entrambe le squadre cercano di ottenere punti importanti in questa fase del torneo. La partita si gioca con arbitro e numerosi osservatori presenti sul terreno di gioco. La cronaca in tempo reale permette di seguire ogni fase dell’incontro.
Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in campo tra le mura casalinghe contro l'Atalanta. Un appuntamento davvero importante per il diavolo, valido per la 33esima giornata di campionato. Dopo il match convincente contro il Lecce, terminato 2-0, il Milan vuole continuare con una striscia positiva: in classifica, il diavolo si trova al 13esimo posto con 42 punti, a 7 lunghezze dal sesto posto occupato dai nerazzurri, l'ultima posizione utile per il Playoff. Segui con noi la LIVE della partita! MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Primavera 1, Milan-Lazio: segui la diretta con noi! | LIVE NEWSLa grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca.
Primavera 1, Milan-Lazio 0-0: segui la diretta con noi! | LIVE NEWSLa grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca.