Primavera 1 Milan-Atalanta | Scotti crea… ma non basta le pagelle

Nella 33ª giornata del campionato Primavera 1, la partita tra Milan e Atalanta si è conclusa con il risultato di pareggio. Il portiere dei rossoneri ha compiuto alcune parate decisive, ma la squadra non è riuscita a segnare. Le pagelle dei giocatori del Milan sono state pubblicate, evidenziando le prestazioni di ciascun elemento in campo durante l'incontro. La partita si è disputata in un clima di grande intensità tra le due formazioni.

Si è disputata, dalle 17:00 Milan-Atalanta, match valido per la 33^ giornata di Primavera 1 e terminato 0-0. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA 6,5 Sicuro tra i pali, quando viene chiamato in causa risponde presente. 6,5 Uno dei migliori nella retroguardia: deciso e bravo nelle varie letture, ottima partita. 6 Partita positiva per il giovane, poche volte in difficoltà rispetto alle scorse partite. 5.5 Non la sua partita migliore, ha sofferto un po' la velocità degli avversari 6 Non ha strafatto, ha creato e messo palle molto interessanti per i compagni. 6,5 Uno dei migliori davanti, è mancato solo il gol: crea e salta l'uomo con tanta forza.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Atalanta: Scotti crea… ma non basta, le pagelle Genoa-Milan Primavera 0-2, le pagelle: fenomenale Domnitei, opaco ScottiNel pomeriggio di oggi, 14 febbraio 2025, è andata in scena la partita tra Genoa e Milan Primavera, gara valida per la 25^ giornata del campionato... Pagelle Primavera, Cesena-Milan 3-2: disastro Bouyer. Lontani spreca. Scotti cuore e grintaSi è disputata, dalle 15:00, al Centro Sportivo Romagna Centro, Cesena-Milan 3-2 (qui il risultato dell'andata), valida per la 29^ giornata del...