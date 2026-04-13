Primavera 1 Milan-Atalanta 0-0 | segui con noi il match in diretta! | LIVE News

Il match tra Milan Primavera e Atalanta è terminato con il punteggio di 0-0. La partita si è svolta nel campionato Primavera 1, con entrambe le squadre che hanno affrontato il confronto senza segnare reti. La sfida si è giocata in una giornata di primavera, con le due formazioni impegnate in un incontro equilibrato e combattuto. Nessuna delle due ha trovato la via del gol durante i 90 minuti di gioco.

Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in campo tra le mura casalinghe contro l'Atalanta. Un appuntamento davvero importante per il diavolo, valido per la 33esima giornata di campionato. Dopo il match convincente contro il Lecce, terminato 2-0, il Milan vuole continuare con una striscia positiva: in classifica, il diavolo si trova al 13esimo posto con 42 punti, a 7 lunghezze dal sesto posto occupato dai nerazzurri, l'ultima posizione utile per il Playoff. Segui con noi la LIVE della partita! MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Atalanta 0-0: segui con noi il match in diretta! | LIVE News Primavera 1, Milan-Atalanta: segui con noi il match in diretta! | LIVE NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in... Primavera 1, Milan-Lazio: segui la diretta con noi! | LIVE NEWSLa grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Inter-Napoli 2-2: gol e highlights | Serie A