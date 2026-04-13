Primavera 1 Milan-Atalanta 0-0 | parità all’House of Football | LIVE News

Il Milan Primavera di Giovanni Renna ha affrontato l'Atalanta in una partita terminata con un punteggio di 0-0. La sfida si è svolta all’House of Football, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare un gol. È stata una partita equilibrata, con occasioni da entrambe le parti, ma senza esiti di rete. La gara si è conclusa senza variazioni sul risultato finale.

Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in campo tra le mura casalinghe contro l'Atalanta. Un appuntamento davvero importante per il diavolo, valido per la 33esima giornata di campionato. Dopo il match convincente contro il Lecce, terminato 2-0, il Milan vuole continuare con una striscia positiva: in classifica, il diavolo si trova al 13esimo posto con 42 punti, a 7 lunghezze dal sesto posto occupato dai nerazzurri, l'ultima posizione utile per il Playoff. Segui con noi la LIVE della partita! MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Atalanta 0-0: parità all’House of Football | LIVE News Leggi anche: Milan Primavera, la Puma House of Football riapre i suoi cancelli per il match contro l’Atalanta: i dettagli Primavera 1, Milan-Atalanta 0-0: ci provano i rossoneri | LIVE NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in...