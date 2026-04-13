Primavera 1 Milan-Atalanta 0-0 | parata di Bouyer | LIVE News

Il match tra Milan Primavera e Atalanta si è concluso con un risultato di 0-0. Durante la partita, il portiere del Milan ha effettuato una parata importante. La gara si è svolta nel campionato Primavera 1, con entrambe le squadre che hanno mostrato impegno sul campo. La partita è stata seguita in diretta, con momenti di tensione e azioni di interesse da parte di entrambe le formazioni.

Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in campo tra le mura casalinghe contro l'Atalanta. Un appuntamento davvero importante per il diavolo, valido per la 33esima giornata di campionato. Dopo il match convincente contro il Lecce, terminato 2-0, il Milan vuole continuare con una striscia positiva: in classifica, il diavolo si trova al 13esimo posto con 42 punti, a 7 lunghezze dal sesto posto occupato dai nerazzurri, l'ultima posizione utile per il Playoff. Segui con noi la LIVE della partita! MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Atalanta 0-0: parata di Bouyer | LIVE News Cesena-Milan 1-0, LIVE Primavera: papera clamorosa di Bouyer | Pm LiveCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Primavera 1, Milan-Atalanta 0-0: ci provano i rossoneri | LIVE NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in...