Primark inaugura due nuovi negozi a Napoli e cerca personale | scopri come candidarti!

Primark ha aperto due nuovi negozi in provincia di Napoli, uno a Giugliano e l’altro a Pompei. Per queste aperture, l’azienda ha avviato una selezione di personale. I punti vendita sono stati inaugurati nelle rispettive località, offrendo diverse posizioni lavorative. Le assunzioni riguardano ruoli vari e sono aperte a candidati interessati a entrare nel settore della vendita al dettaglio. È possibile consultare le modalità di candidatura sui siti ufficiali dell’azienda.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La famosa catena di abbigliamento low cost Primark ha recentemente inaugurato due nuovi punti vendita in provincia di Napoli, precisamente a Giugliano e Pompei. Con queste aperture, l’azienda sta lanciando una nuova campagna di assunzioni per rinforzare i suoi team sales. Primark ha dato avvio alle selezioni per il ruolo di addetto alla vendita. Gli individuati per queste posizioni avranno il compito di garantire un’ottimale esperienza di shopping ai clienti. Le principali responsabilità includeranno l’allestimento dell’area vendita, la gestione degli scaffali per mantenerli sempre approvvigionati e il monitoraggio dei camerini.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Primark inaugura due nuovi negozi a Napoli e cerca personale: scopri come candidarti! Pontedera, in piazza Cavour aprono due nuovi negozi: ecco Yamamay e CarpisaA promuovere l’operazione è Lilli Agosto, imprenditrice che continua a investire sul centro di Pontedera. Leggi anche: Mare cristallino a Napoli: scopri due spiagge con acque straordinarie!