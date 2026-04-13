Prima l' auto incendiata poi l' esplosione | giallo sulle 48 ore di fuoco a Fonte Nuova

Nelle ultime 48 ore nella zona di Fonte Nuova si sono verificati due episodi violenti. Dapprima un'auto è stata data alle fiamme, e poco dopo si è verificata un'esplosione provocata da un grosso petardo lanciato contro un condominio. Le autorità stanno indagando sugli eventi e non sono ancora state fornite informazioni su eventuali sospetti o motivazioni.