Prima categoria La Casolese continua la corsa in solitaria

Nella prima categoria, la Casolese mantiene la testa della classifica con una vittoria che rafforza la sua posizione. Nel Girone E, il Torrita ha subito una sconfitta per 1-0 contro la Castelnuovese, un risultato che potrebbe compromettere le speranze di qualificazione ai play-off. La partita si è conclusa con il team ospite che ha conquistato i tre punti grazie a un gol deciso nel secondo tempo.

Sconfitta potenzialmente determinante per il Torrita, che nel Girone E cede 1-0 alla Castelnuovese e mette in forte dubbio le sue possibilità di accedere ai play off. Brutta batosta anche per il Bettolle, che dopo il gol iniziale di D’Abbrunzo cede 2-1 in rimonta allo Stia e si ritrova penultimo e quasi rassegnato agli spareggi per non retrocedere. Vittoria importante, invece, per la Chiantigiana, che supera 2-0 in trasferta l’Ambra con le reti di Milanesi e Mugnai, mentre la già retrocessa Poliziana è battuta 1-0 dal Tegoleto. Nel Girone F la Casolese è sempre più vicina alla vittoria del campionato grazie al 2-0 esterno contro il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima categoria. La Casolese continua la corsa in solitaria Prima categoria. La Casolese in corsa. Badesse insegueRitrova la vittoria dopo tre partite la Chiantigiana, che supera 2-0 il Lucignano grazie alle reti dell’intramontabile Manuel Mugnai e di Milanesi e... Calcio Prima categoria. Casolese, doloroso stop. Solo il Badesse ne approfittaImportantissima vittoria della Chiantigiana, che nel Girone E supera 2-0 il Bettolle in trasferta e si lascia la zona play-out a cinque lunghezze di...