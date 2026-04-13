Prima allenatrice in Bundesliga dovrà salvare Herta Berlino

Per la prima volta una donna allenerà in uno dei cinque principali campionati europei. L'allenatrice scelta è Marie-Louise Eta, che è stata incaricata di guidare l'Union Berlino nella stagione in corso. La squadra, attualmente in difficoltà, cerca di migliorare la propria posizione in classifica sotto la sua guida. È il primo caso di una donna a ricoprire un ruolo così importante nella Bundesliga.

AGI - Per la prima volta una donna allenerà in uno dei top 5 campionati d'Europa: si tratta Marie-Louise Eta a cui l'Union Berlino ha affidato la guida della squadra che milita nella Bundesliga. La 34enne di Dresda subentra a Steffen Baumgart, esonerato insieme al suo staff dopo la sconfitta per 3-1 sul campo della cenerentola Heidenheim. Eta, già tecnico dell'U19, era stata scelta per guidare la prima squadra femminile del club nella prossima stagione ma ora dovrà tentare la difficile missione di evitare la retrocessione del club della capitale nelle cinque partite rimaste contro un'altra pericolante, il Wolfsburg. Il percorso storico di Marie-Louise Eta.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Prima allenatrice in Bundesliga, dovrà salvare Herta Berlino Union Berlino, svolta storica: Marie-Louise Eta prima allenatrice in BundesligaSvolta storica in Germania e nel calcio europeo: l’Union Berlino ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Marie-Louise Eta, che diventa la... L'Union Berlino affida la salvezza a una donna: Eta è la prima allenatrice della BundesligaL'Union Berlino entra nella storia del calcio tedesco nominando Marie-Louise Eta come prima allenatrice a guidare una squadra maschile in Bundesliga,...