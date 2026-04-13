Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 13 aprile 2026, il prezzo del gas all’ingrosso sul mercato PSV si colloca a circa 0,457 euro per Smc, equivalenti a 48,48 euro per MWh. Questo dato fornisce un'indicazione sul valore corrente del gas all’ingrosso nel mercato italiano e rappresenta una delle rilevazioni quotidiane di riferimento per operatori e analisti del settore.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 13 Aprile 2026, si attesta a circa 0,457 euroSmc (pari a 48,48 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale e viene utilizzato come benchmark per le forniture all’ingrosso. Analizzando l’andamento recente del PSV, si osserva una fase di relativa stabilità, con una leggera ripresa rispetto ai minimi toccati a inizio aprile. Dopo una discesa che ha portato i prezzi sotto i 44 euroMWh (0,415 euroSmc) tra il 10 e il 12 aprile, il valore è tornato a salire, segnando oggi un incremento di circa l’11% rispetto ai livelli di tre giorni fa.🔗 Leggi su Quifinanza.it