Premio Mascagni il video della Camimpianti
Un video pubblicato dalla Camimpianti riguarda il Premio Mascagni, un riconoscimento artistico. Nel filmato, compare Vittorino Roncarati, amministratore unico e fondatore dell’azienda con sede a Corporeno, nel Ferrarese. La registrazione mostra momenti legati alla cerimonia e include alcune dichiarazioni di Roncarati. La pubblicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’azienda e sui social network.
Vittorino Roncarati, amministratore unico e fondatore dell'azienda di Corporeno, nel Ferrarese, che prevede di fatturare 8 milioni di euro nel 2026 Video di Alberto Lazzarini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Livorno, tromba marina davanti alla Terrazza Mascagni: il videoUna trombe marine si è formata nella mattina di oggi, giovedì 12 marzo, al largo di Livorno davanti alla Terrazza Mascagni.
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