Premio Mascagni il video della Camimpianti

Un video pubblicato dalla Camimpianti riguarda il Premio Mascagni, un riconoscimento artistico. Nel filmato, compare Vittorino Roncarati, amministratore unico e fondatore dell’azienda con sede a Corporeno, nel Ferrarese. La registrazione mostra momenti legati alla cerimonia e include alcune dichiarazioni di Roncarati. La pubblicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’azienda e sui social network.