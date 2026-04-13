Premier League di Karate a Leshan l’Italia fa tris di medaglie in Cina

In Cina si è conclusa la tappa di Leshan della Premier League di Karate, parte del circuito della World Karate Federation. Dopo la competizione di Roma, in cui l’Italia aveva conquistato otto medaglie, anche questa gara ha visto gli atleti italiani salire sul podio, portando a casa tre medaglie. La manifestazione si è svolta nella città cinese, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da vari paesi.

Leshan – A seguito della spettacolare tappa di Roma della Premier League di Karate, in cui l’Italia ha brillato con otto medaglie (leggi qui), l’ appuntamento di Leshan, ha dato seguito al circuito iridato della World Karate Federation. E gli Azzurri sono saliti sul podio tre volte. Luca Maresca ha messo l’argento al collo nella finale avuta l’uzbeko Rashidov e nella categoria dei 67 kg, a seguito di un percorso eccezionale di pool. Il bronzo è arrivato da Michele Martina negli 84 kg e da Michele Ciani negli +84 kg. Clio Ferracuti (+68 kg) e Christian Sabatino (60Kg) si sono piazzati ai piedi del podio. Gli Azzurri hanno disputato una super gare, dimostrando carattere e talento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026.

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