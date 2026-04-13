Precari storici della pubblica amministrazione siciliana | Figuccia presenta il disegno di legge

Un nuovo disegno di legge è stato presentato all’Assemblea Regionale Siciliana da un deputato che mira a intervenire su una questione previdenziale che riguarda migliaia di lavoratori socialmente utili impiegati negli enti pubblici e nelle società partecipate. La proposta si concentra sulla risoluzione di una disparità che si prolunga nel tempo e coinvolge molte persone che da anni operano nel settore pubblico locale.