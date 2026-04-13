Precari storici della pubblica amministrazione siciliana | Figuccia presenta il disegno di legge
Un nuovo disegno di legge è stato presentato all’Assemblea Regionale Siciliana da un deputato che mira a intervenire su una questione previdenziale che riguarda migliaia di lavoratori socialmente utili impiegati negli enti pubblici e nelle società partecipate. La proposta si concentra sulla risoluzione di una disparità che si prolunga nel tempo e coinvolge molte persone che da anni operano nel settore pubblico locale.
L’onorevole Vincenzo Figuccia ha presentato all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge volto a sanare una storica disparità previdenziale che riguarda migliaia di lavoratori socialmente utili (Lsu) impegnati negli enti locali, nelle società partecipate e nelle amministrazioni pubbliche.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Illuminazione pubblica, un disegno di legge per consumare e inquinare meno (e far risparmiare le amministrazioni)
Ciclone Harry, Sud chiama Nord presenta un disegno di legge per fronteggiare l'emergenzaDepositato all'Ars il documento contenente le disposizioni per affrontare le conseguenze del maltempo che ha devastato la provincia jonica messinese...